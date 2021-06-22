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Лукашенко после санкций Запада заявил, что в мире достаточно стран для сотрудничества

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя расширение санкций Запада, заявил, что в мире достаточно стран, с которыми его страна продолжит тесно сотрудничать.

"Мир сегодня не замыкается только на Европейском союзе, на планете достаточно ответственных стран и целых регионов, с которыми мы продолжим тесно сотрудничать. За нами правда. И мы наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость", - заявил Лукашенко в Брестской крепости на церемонии, посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны. Церемония транслировалась на телеканале "Беларусь 1" во вторник.

"Санкции, провокации.. так и хочется спросить: вы что, это специально делаете, хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белоусов на патриотичность? Давайте попробуем. Послушайте, неужели история так ничему вас и не научила? Посмотрите, как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта", - сказал Лукашенко.

Он обратился к народам соседних стран - полякам, литовцам, латышам, украинцам. "Очнитесь, пока не поздно, разберитесь с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность. Посмотрите, какой красивый мир, и в этом мире мы нормально всегда жили по-соседски, делили кусок хлеба, ездили друг к другу. Давайте остановимся у этой последней черты. Завтра будет поздно", - считает президент Беларуси.

Лукашенко не верит, что "среди украинцев, литовцев, латышей и поляков, к которым белорусы всегда относились дружественно, найдутся те, кто готов пожертвовать этой своей мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств, политиков, которым, на самом деле, наплевать на наш народ и на свои народы, их судьбы и государственность, нашу белорусскую государственность".

"Уясните раз и навсегда: мы родную землю, независимость и суверенитет никому не отдадим. Мы в любом случае выстоим, просто хотелось бы по-человечески, как всегда, по-славянски", - резюмировал он.

Накануне Евросоюз ввел санкции против 78 белорусских физических лиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии. Под санкции попали министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, замглавы МВД Белоруссии Николай Карпенков, а также члены семьи президента Лукашенко - его сын, бизнесмен Дмитрий Лукашенко и невестка Лилия Лукашенко. Санкции вводятся также против командующего ВВС и войсками противовоздушной обороны ВС Белоруссии Игоря Голуба, командующего войсками Западного оперативно-тактического командования ВВС и войск противовоздушной обороны ВС Белоруссии Андрея Гурцевича. Санкции Евросоюза за поддержку официального Минска коснулись и российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Также санкции ЕС затронули МАЗ, БелАЗ, белорусского нефтетрейдера ННК и другие компании.

Белоруссия Александр Лукашенко

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