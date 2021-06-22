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Лукашенко заявил, что Минск не будет защищать Европу от мигрантов-нелегалов

Лукашенко заявил, что Минск не будет защищать Европу от мигрантов-нелегалов
Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images

Белоруссия не будет защищать Европу от нелегальной миграции, наркотрафика и контрабанды в условиях давления, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Сегодня они (страны Запада) взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?" - заявил Лукашенко в Брестской крепости на церемонии, посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Церемония транслировалась на телеканале "Беларусь 1" во вторник.

"Вы нас информационно душите, методично и коллективно. Рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждёте, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов? Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку. Боремся против этого зла, как можем. Хотите, чтобы мы, как прежде, боролись, делайте в этом направлении шаги, а не пытайтесь нас задушить. Это бесперспективно", - добавил Лукашенко.

В конце мая Лукашенко после острой международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.

После этого в Литве резко возрос поток проникающих в страну из Белоруссии нелегальных мигрантов, в основном граждан Ирака.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на днях обвинил Минск в использовании беженцев в качестве "гибридного оружия".

Ранее Лукашенко заявлял, что западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией.

"Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - говорил Лукашенко, выступая в среду в парламенте.

Белоруссия Александр Лукашенко

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