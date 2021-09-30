Саркози приговорен к году тюрьмы по делу "Бигмалион"

Суд счел, что он покрывал махинации при финансировании президентской кампании 2012 года

Экс-президент Франции Николя Саркози Фото: Gustavo Valiente/Europa Press via Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании собственной президентской избирательной кампании в 2012 году, сообщает BFMTV. Речь идет о так называемом деле "Бигмалион". Экс-президент приговорен к году тюремного срока, назначив наказание строже, чем просило обвинение.

Ему разрешат отбывать срок дома под контролем средств электронного слежения.

Суд согласился с обвинением в том, что президент и еще 13 фигурантов дела в 2012 году вели двойную бухгалтерию, скрывая часть расходов избирательного штаба, чтобы по документам не превысить предельно допустимую сумму.

Председатель суда Каролин Вигье заявила, что Саркози участвовал в обсуждении проблем финансирования кампании, был дважды предупрежден о перерасходах, но одобрял новые расходы и добровольно избегал контроля за затратами своего штаба, будучи кандидатом. Она добавила, что он знал предельную сумму расходов и что превышать было нельзя, поскольку это была для него не первая президентская кампания и он должен был уже хорошо разбираться в юридических тонкостях.

Обвинение требовало для Саркози год лишения свободы, в том числе шесть месяцев реально, шесть - условно, и штраф в 3750 евро. Защита просила его оправдать.

На оглашение приговора бывший президент не явился, его представлял адвокат Тьерри Эрзог.



По делу "Бигмалион" Саркози был задержан в марте 2018 года.

1 марта 2021 года суд приговорил Саркози к трем годам заключения по так называемому "делу о прослушках" 2014 года. Тогда он и его адвокат Эрзог были признаны виновными в попытке получить у прокурора Жильбера Азибера незаконным способом информацию о расследовании другого дела - о возможно незаконном финансировании президентской кампании 2007 года со стороны дочери основателя компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. По версии следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу в обмен на информацию должность в Монако, но не выполнили это обещание. В прокуратуре, тем не менее, эпизод расценили как проявление коррупции.

После этого приговора экс-президент заявил журналистам, что за семь лет следствие ничего против него так и не нашло.

Кроме того, во Франции ведут и расследование обвинений в адрес Саркози, согласно которым он принял значительные суммы денег на избирательную кампанию 2007 года от лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи.