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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Оппозицию Чада обвинили в нападении на Агентство нацбезопасности страны

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Представитель правительства Чада заявил, что оппозиционная Социалистическая партия без границ ранее 28 февраля организовала нападение на здание Агентства национальной безопасности в Нджамене, передает АР.

"Это было преднамеренное нападение на объекты Агентства нацбезопасности, совершенное Социалистической партией без границ и ее лидером", - подчеркнул представитель правительства Абдераман Куламаллах.

По его словам, в результате атаки погибли несколько человек. Их количество он не назвал. Полиция задержала виновных, но некоторые все еще находятся в розыске.

"Они понесут наказание в соответствии с законом", - подчеркнул Куламаллах и добавил, что сейчас ситуация находится полностью под контролем властей.

В этом же заявлении он обвинил финансового секретаря партии в покушении на убийство председателя Верховного суда, подозреваемый, по его словам, задержан.

АР отмечает, что столица Чада с середины дня 28 февраля остается без доступа в интернет.

Власть в Чаде в апреле 2021 года перешла к переходному военному совету после гибели президента Идриса Деби. Он правил страной с 1990 года, был ранен в боестолкновении в возрасте 68 лет и немного не дожил до выборов, на которых мог бы переизбраться на шестой срок. Временным правительством сейчас руководит сын Идриса Деби - Махамат Идрис Деби Итно. Социалистическую партию без границ возглавляет кузен нынешнего лидера страны Ява Дильо.

27 февраля 2024 года военные назначили президентские выборы на 6 мая. Лидер оппозиции намерен в них участвовать.

Чад Идрис Деби Махамат Идрис Деби Итно Нджамена
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