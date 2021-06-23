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Иран 12 июня потерпел неудачу при запуске ракеты-носителя

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Иран 12 июня потерпел неудачу при попытке запуска ракеты-носителя со спутником на орбиту Земли, сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на ряд источников в оборонной сфере США.

По данным телеканала, за этим событием наблюдали в Пентагоне. Однако, по информации источников, не ясно, почему запуск оказался неудачным и на какой стадии полета начались проблемы.

"Космическое командование США в курсе неудавшегося запуска иранской ракеты, произошедшего утром 12 июня", - сказалл представитель Пентагона подполковник Урия Орланд, не став раскрывать детали инцидента.

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Между тем агентство Associated Press (AP) сообщило, что данные со спутниковых снимков, полученных от компаний Planet Labs Inc. and Maxar Technologies, показывали повышенную активность на космодроме имени имама Хомейни 6 июня. 17 июня, наоборот, наблюдалось снижение активности, но на кадрах, снятых 20 июня, заметно возобновление работ на объекте. Так, на снимках запечатлены мобильная платформа, при помощи которой иранская ракета-носитель "Симург" ("Сафир-2") ранее доставлялась к подъемному крану на стартовой площадке, и топливные контейнеры.

В результате ряд экспертов полагает, что Иран попытается вновь запустить ракету.

В то же время эксперт Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее отметил, что "Симург" слишком большая ракета, и на ее заправку уходит чересчур много времени для того, чтобы она была носителем ядерного заряда.

AP напоминает, что ранее иранская космическая программа столкнулась с целым рядом неудач. В частности, в августе 2019 года на стартовой площадке в Иране произошел взрыв ракеты.

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) работает над собственной космической программой, напоминает агентство. В апреле 2020 года КСИР сообщил об успешном запуске Ираном первого военного спутника. В Пентагоне впоследствии заявили, что запуск Ираном военного спутника может представлять опасность для союзников США в регионе.

Иран

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