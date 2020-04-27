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Помпео связал недавний запуск иранского спутника с разработкой в стране ядерного оружия

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что недавний запуск иранского спутника косвенно свидетельствует о том, что Тегеран ведет разработку ядерного оружия.

"В ракете-носителе как для этого спутника, так и для запущенных ранее, использованы технологии идентичные тем, которые используются в баллистических ракетах большой дальности, в частности межконтинентальных. Никакая страна никогда не развивала (технологии) для межконтинентальных баллистических ракет, если только цель не состоит в доставке ядерного оружия", - говорится в заявлении Помпео, распространенном в понедельник государственным департаментом США.

"На протяжении лет Иран заявлял, что его космическая программа носит чисто мирный и гражданский характер. Администрация Трампа никогда не верила в эту фантастику. Запуск военного спутника Корпуса стражей Исламской революции, занесенного в список иностранных террористических организаций, четко указывает на то, о чем мы говорили - иранская космическая программа не является мирной, ни полностью гражданской", - отметил Помпео.

Госсекретарь США призвал все миролюбивые страны объединиться для того, чтобы "сдержать опасные ракетные программы Ирана, и для начала поддержать продление истекающего в октябре эмбарго ООН на поставку обычных вооружений Ирану".

Кроме того, он призвал ЕС внести в санкционный список частных лиц и организации, которые имеют отношение к иранским ядерным программам.

Иранский военный спутник "Нур" (перс.: "Свет") был выведен на расчетную орбиту в среду с использованием ракеты-носителя "Касед" (перс.: "Вестник") на высоту 425 км над поверхностью Земли. Запуск состоялся с полигона, расположенного в пустыне Дашт-е Кавир.

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, первая ступень ракеты-носителя была разработана специалистами министерства обороны Ирана, использовалось жидкое топливо - такое же, как в ракетах типа "поверхность-поверхность".

В будущем, отметил Хаджизаде, для запусков будет использовано уже твердое топливо, что позволит уменьшить размер спутников.

Он добавил, что КСИР попытается запустить очередной спутник в недалеком будущем, при этом он будет выведен на более высокую орбиту.

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