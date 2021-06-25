В Финляндии выявили COVID-19 у фанатов, посетивших матчи Евро-2020 в Петербурге

В Дании зафиксировали несколько случаев заражения коронавирусом у болельщиков, побывавших на играх в Копенгагене

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Власти Финляндии и Дании определяют, сколько футбольных болельщиков из их стран заразились COVID-19 во время матчей групповой стадии чемпионата Европы по футболу, сообщают европейские СМИ.

Среди вернувшихся из России финских футбольных болельщиков выявляют случаи заражения коронавирусом, сообщает в четверг телеканал Yle.

По его данным, со вторника при проверках на погранпунктах Ваалимаа и Нуйямаа зафиксировали 86 случаев заболевания COVID-19. При этом из-за образовавшихся пробок сотням фанатов разрешили пересечь границу без проверки на коронавирус. Премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала всех вернувшихся из России болельщиков все же сделать тест.

"Важно, чтобы каждый человек, который приехал, прошел тестирование. В этом случае возможные случаи заражения могут быть выявлены, и распространение заболевания удастся остановить", - сказала Марин.

С проблемой COVID-19 у болельщиков столкнулись и власти Дании. Зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом после посещения матчей в Копенгагене. Медики предупреждают, что во время футбола они контактировали с тысячами других болельщиков.

Так, после матча 17 июня между сборными Дании и Бельгии у пятерых болельщиков выявили считающийся особенно опасным штамм коронавируса "дельта". Еще два случая заражения COVID-19 выявили после сыгранного в понедельник матча между сборными Дании и России.

Власти Дании уже попросили фанатов, посетивших матч Дания-Бельгия, сдать тесты на COVID-19.

Как передает Associated Press, в УЕФА заявили, что на данном этапе считают удовлетворительной санитарно-эпидемиологическую ситуацию на матчах чемпионата Европы, "довольны (санитарно-эпидемиологической - ИФ) ситуацией в целом".

"В целом, показатели положительных результатов (тестов на коронавирус - ИФ) после проведения группового этапа чемпионата Евро-2020 остаются минимально низкими", - говорится в заявлении УЕФА.