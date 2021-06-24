Беглов не связывает вспышку COVID-19 в Петербурге с ПМЭФ и Евро-2020

По мнению губернатора Петербурга, причина всплеска заболеваемости - новый штамм коронавируса

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Чемпионат Европы по футболу не имеет отношения к новому росту заболеваемости коронавирусом в Петербурге, где прошло шесть матчей турнира, сообщил губернатор Александр Беглов в четверг в эфире телеканала "78".

"Это хорошее мероприятие. Если бы все мероприятия наши проходили с таким строгим соблюдением правил, то мы бы жили сегодня в нормальных условиях просто-напросто. Поэтому футбол здесь не виноват, не виноват. Пришел новый штамм (коронавируса - ИФ)", - сказал Беглов.

Он напомнил, что иностранные болельщики должны были предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус по прибытии, а многие из обслуживающего персонала, правоохранителей и волонтеров вакцинировались, в фан-зоне же соблюдаются противоэпидемические требования.

Беглов согласился, что от массовых мероприятий надо было бы отказаться, если бы они вредили эпидемиологической обстановке, но матчи Евро, на его взгляд не наносят "существенный вред".

Он также прокомментировал версию о том, что новый подъем заболеваемости коронавирусом в городе якобы начался с Петербургского международного экономического форума, проходившего со 2 по 5 июня. По мнению Беглова, ПМЭФ принес городу большую пользу.

"А какой вред-то? (...) На форум приехало чуть больше 5 тысяч человек. Те же самые требования - мы натренировались на форуме перед футболом - справка, прививка. (...) У нас не было ни одной вспышки, не было практически ни одного заболевшего. Поэтому те меры, которые были предприняты, они сработали на сегодняшний день", - сказал губернатор.

Как ранее сообщалось, в совокупности шесть матчей Евро-2020 в Петербурге посетили 110 тысяч человек, в фан-зоне на Конюшенной площади с начала турнира побывали около 150 тысяч человек.

По официальным данным оперштаба, в последние дни в Санкт-Петербурге ежедневно выявляют более 1 тыс. новых случаев коронавируса, а по суточному числу умерших от COVID-19 город занимает первое место среди всех регионов России: 24 июня в Петербурге было зафиксировано 99 смертей от коронавируса за сутки.