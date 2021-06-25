Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:07Заразились
на 24.06В России 5 388 695+20 182В мире 179 595 551+437 256

AP сообщило о намерении США оставить в Афганистане около 650 военных

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Порядка 650 военнослужащих США останутся в Афганистане для обеспечения безопасности дипломатов после вывода основной части американских военных, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

В миреWSJ оценило сроки падения правительства Афганистана после вывода военных СШАЧитать подробнее

По их данным, вывод основной части американских военных, в том числе командования, должен состояться к 4 июля или вскоре после этой даты.

Примерно 650 военнослужащих США, которые должны остаться в Афганистане, обеспечат безопасность американского посольства. Из них несколько сотен останутся в аэропорту Кабула, ориентировочно до сентября, чтобы помочь турецким войскам обеспечивать безопасность. К этому времени должна быть развернута полноценная операция по обеспечению безопасности под руководством Турции, заявили собеседники агентства.

США и их союзники должны вывести воинские контингенты из Афганистана к 11 сентября этого года.

На прошлой неделе Центральное командование ВС США сообщило, что Вашингтон более чем на 50% реализовал вывод американского контингента из Афганистана.

США Афганистан

Новости по теме

Новости

Евросовет поручил Боррелю подготовить варианты санкций против России

Bloomberg узнал об отказе лидеров ЕС от встречи с Путиным

Экипаж пропавшего под Архангельском легкомоторного самолета выжил при крушении

Экипаж пропавшего под Архангельском легкомоторного самолета выжил при крушении

Зеленский допустил проведение референдума о разрыве отношений с Донбассом

Почти 100 человек пропали после обрушения здания в Майами

Почти 100 человек пропали после обрушения здания в Майами

Что произошло за день: четверг, 24 июня

Эрдоган поблагодарил Путина за возобновление полетов между РФ и Турцией

Зеленский продлил санкции против ряда российских СМИ и оборонных предприятий

Зеленский продлил санкции против ряда российских СМИ и оборонных предприятий

Зеленский ввел бессрочные санкции против гендиректора "Ростеха"

Джонсон счел законным нахождение эсминца у Крыма из-за непризнания его российским

Джонсон счел законным нахождение эсминца у Крыма из-за непризнания его российским
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');