МИД не увидел угрозы безопасности РФ в военной активности талибов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Военная активность движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) не несет угрозы безопасности России, является следствием вакуума в переговорном процессе. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Нет, угрозу нашей безопасности это не несет. Это делается ими не как угроза сопредельным республикам, а просто они вытесняют войска противника", - сказал Кабулов "Интерфаксу".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, видят ли в Москве риски перетекания военной активности талибов на территорию сопредельных с Афганистаном государств, высокопоставленный российский дипломат сказал: "Нет, таких рисков не видим".

Он отметил, что такая активность не оказывает позитивного влияния на процесс афганского урегулирования, но пояснил, что это результат отсутствия переговоров между афганскими сторонами.

"Конечно, это плохо. Но происходит то, о чем мы предупреждали - надо вести переговоры, а не делать вид, что ведешь переговоры. Вот они и пользуются моментом - переговоров нет, вот талибы и используют силовые сценарии", - заявил Кабулов.

Ранее в этом году США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана. Эта операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. В начале июня Центральное командование ВС США сообщило, что вывод американского контингента из Афганистана реализован на 30-44%.

Параллельно с этим талибы продолжают переговоры с Кабулом по поводу мирного решения многолетнего конфликта. Наблюдатели считают, что в условиях, когда в Афганистане не останется иностранных войск, движение "Талибан" может прийти ко власти либо по итогам политического процесса, либо, в случае провала переговоров с афганскими властями, военным путем.

В последние годы движение "Талибан" постепенно усиливало свои позиции в ряде афганских провинций. Ситуация осложняется тем, что власти де-факто не контролируют обширные районы страны. Талибы с мая взяли под контроль более 50 районов в Афганистане.