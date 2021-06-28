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МИД не увидел угрозы безопасности РФ в военной активности талибов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Военная активность движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) не несет угрозы безопасности России, является следствием вакуума в переговорном процессе. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Нет, угрозу нашей безопасности это не несет. Это делается ими не как угроза сопредельным республикам, а просто они вытесняют войска противника", - сказал Кабулов "Интерфаксу".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, видят ли в Москве риски перетекания военной активности талибов на территорию сопредельных с Афганистаном государств, высокопоставленный российский дипломат сказал: "Нет, таких рисков не видим".

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Он отметил, что такая активность не оказывает позитивного влияния на процесс афганского урегулирования, но пояснил, что это результат отсутствия переговоров между афганскими сторонами.

"Конечно, это плохо. Но происходит то, о чем мы предупреждали - надо вести переговоры, а не делать вид, что ведешь переговоры. Вот они и пользуются моментом - переговоров нет, вот талибы и используют силовые сценарии", - заявил Кабулов.

Ранее в этом году США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана. Эта операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. В начале июня Центральное командование ВС США сообщило, что вывод американского контингента из Афганистана реализован на 30-44%.

Параллельно с этим талибы продолжают переговоры с Кабулом по поводу мирного решения многолетнего конфликта. Наблюдатели считают, что в условиях, когда в Афганистане не останется иностранных войск, движение "Талибан" может прийти ко власти либо по итогам политического процесса, либо, в случае провала переговоров с афганскими властями, военным путем.

В последние годы движение "Талибан" постепенно усиливало свои позиции в ряде афганских провинций. Ситуация осложняется тем, что власти де-факто не контролируют обширные районы страны. Талибы с мая взяли под контроль более 50 районов в Афганистане.

МИД РФ Афганистан Талибан

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