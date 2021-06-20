Талибы заявили о необходимости выстроить "исламскую систему" в Афганистане

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило, что готово к мирному решению афганского конфликта на основе выстраивания системы, основанной на принципах ислама.

"Настоящая исламская система - лучшее средство для решения всех проблем афганцев", - цитируют СМИ заместителя лидера "Талибана (запрещено в России) Абдулу Гани Барадара.

Он признал, что эта система повлияет на права женщин, заявив, что тема "включена в рамки внутриафганских переговоров". Барадар заверил, что в дальнейшем в Афганистане будут учтены права всех афганцев, включая женщин.

При этом талибы привержены мирному урегулированию ситуации после вывода американских войск из Афганистана.

Ранее в этом году США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана. Эта операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. В начале июня Центральное командование ВС США сообщило, что вывод американского контингента из Афганистана реализован на 30-44%.

Параллельно с этим талибы продолжают переговоры с Кабулом по поводу мирного решения многолетнего конфликта. Наблюдатели считают, что в условиях, когда в Афганистане не останется иностранных войск, движение "Талибан" может прийти ко власти либо по итогам политического процесса, либо, в случае провала переговоров с афганскими властями, военным путем.

В последние годы движение "Талибан" постепенно усиливало свои позиции в ряде афганских провинций. Ситуация осложняется тем, что власти де-факто не контролируют обширные районы страны.