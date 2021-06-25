В Минске заявили о сотрудничестве Протасевича и Сапеги со следствием

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии подтвердил перевод под домашний арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича и гражданки РФ Софьи Сапеги, а также сообщил об их ходатайстве о заключении досудебного соглашения со следствием.

"Обвиняемые дают последовательные признательные показания и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием", - говорится в телеграм-канале СК в пятницу.

Согласно сообщению, Протасевич и Сапега "обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями".

"Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест", - сообщил СК Белоруссии.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.