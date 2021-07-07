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Задержанный в Белоруссии журналист Протасевич начал вести твиттер

Задержанный в Белоруссии журналист Протасевич начал вести твиттер
Роман Протасевич
Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Задержанный белорусский оппозиционный журналист, один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич начал вести твиттер.

"Привет, друзья. Это мой новый твиттер. Потихонечку возвращаюсь к жизни в интернете. Теперь буду всегда на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить", - сказал Протасевич на видео, опубликованном в твиттере в среду.

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Как сообщалось, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега..

В конце июня СК Белоруссии сообщил, что Протасевич и Сапега дают признательные показания и обратились с ходатайством о заключении со следствием досудебного соглашения о сотрудничестве. Исходя из этого, обвиняемым была изменена мера пресечения, их перевели под домашний арест.

Белоруссия Роман Протасевич

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