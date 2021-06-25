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Задержанная в Минске россиянка Сапега переведена под домашний арест

Меру пресечения также изменили и задержанному вместе с ней Роману Протасевичу

Задержанная в Минске россиянка Сапега переведена под домашний арест
Во время акции в поддержку Романа Протасевича и Софьи Сапеги в Риге
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Задержанную в Белоруссии россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест.

"Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске, перевели под домашний арест. Об этом сообщили "Би-би-си" родители Сапеги", - говорится в сообщении в телеграм-канале русской службы BBC в пятницу.

Там уточняется, что сейчас Сапега живет одна в съемной квартире в Минске.

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"Мы находимся в шоке", - сказал отчим Софьи Сергей Дудич. Для родителей девушки это стало неожиданностью.

Позднее посольство РФ в Минске подтвердило перевод Сапеги под домашний арест. Об этом агентству "Интерфакс-Запад" сообщили в пятницу в пресс-службе диппредставительства.

"Сейчас решается вопрос о возможности скорейшего посещения Сапеги нашими консульскими сотрудниками", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, посольство находится во взаимодействии по данному вопросу с белорусской стороной, в частности, со Следственным комитетом Белоруссии. "Наши сотрудники также в постоянном контакте с адвокатами россиянки и ее родителями", - уточнили в посольстве.

Оппозиционер Роман Протасевич, основатель телеграм-канала NEXTA (признан экстремистским в Белоруссии), который был задержан вместе с Сапегой, также переведен под домашний арест. Об этом сообщил BBC его отец Дмитрий Протасевич.

Родители сына пока не видели. "Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Они (Роман Протасевич и Сапега - ИФ) все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял", - сказал Дмитрий Протасевич.

Протасевич-старший отметил, что адвокаты и власти по-прежнему ничего не говорят семьи ни о состоянии Романа, ни о его статусе.

Задержание Протасевича и Сапеги в Минске

Как сообщалось, самолет Ryanair, в котором Роман Протасевич и Софья Сапега 23 мая летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. Их сняли с борта. Протасевич с ноября был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в организации массовых беспорядков. Телеграм-каналы NEXTA и "Беларусь головного мозга", в создании которых он участвовал, в Белоруссии признаны экстремистскими.

После задержания обоих появились видео с их признаниями. В частности, Сапега на записи признается, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

Адвокат к Сапеге был впервые допущен только 28 мая.

По данным СК Белоруссии, россиянку подозревают в разжигании социальной вражды и розни, а также в участии в массовых беспорядках.

Хроника 23 мая – 25 июня 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Софья Сапега Минск Белоруссия Роман Протасевич

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