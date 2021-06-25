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Virgin Galactic получила разрешение на отправку пассажиров в космос

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) обновило лицензию Virgin Galactic Holdings Inc., разрешив аэрокосмической компании британского миллиардера Ричарда Брэнсона осуществлять полеты на околоземную орбиту с пассажирами на борту, говорится в сообщении Virgin Galactic.

Это первый случай, когда FAA выдало лицензию на осуществление космических полетов с пассажирами, пишет газета The Wall Street Journal

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Virgin Galactic также отметила, что завершила анализ данных, полученных в результате состоявшегося 22 мая испытательного полета, и подтвердила, что он прошел успешно. Испытательный полет стал для компании третьим, в котором участвовал только экипаж.

В ходе полета были успешно проведены три исследовательских эксперимента, направленные на тестирование и демонстрацию технологий в условиях микрогравитации. Теперь Virgin Galactic продолжит готовиться к оставшимся трем испытательным полетам, говорится в сообщении компании.

Акции Virgin Galactic в ходе торгов в пятницу дорожают на 36,7%.

космос Virgin Galactic США

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