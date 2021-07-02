Брэнсон примет участие в первом пилотируемом полете Virgin Galactic

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон заявил, что примет участие в первом пилотируемом космическом полете корабля компании SpaceShipTwo. Об этом сообщает ABC News.

SpaceShipTwo должен отправиться на околоземную орбиту 11 июля. По словам Брэнсона, он хочет оценить опыт полета частного астронавта и пройдет ту подготовку, которая предназначена для команды SpaceShipTwo. Предприниматель утверждает, что "космос принадлежит всем нам" и что коммерческая космическая индустрия готова открыть вселенную для человечества и изменить мир к лучшему.

Если Брэнсону удастся полететь 11 июля, то он опередит своего конкурента - основателя Amazon Джеффа Безоса, который собирается отправиться в космос 20 июля на ракете New Shepard. Этот запуск также должен стать первым пилотируемым полетом для космической компании Безоса Blue Origin.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 25 июня обновило лицензию Virgin Galactic, разрешив ей осуществлять полеты на околоземную орбиту с пассажирами на борту.

Это первый случай, когда FAA выдало лицензию на осуществление космических полетов с пассажирами, писала газета The Wall Street Journal

Virgin Galactic также отметила, что завершила анализ данных, полученных в результате состоявшегося 22 мая испытательного полета, и подтвердила, что он прошел успешно. Испытательный полет стал для компании третьим, в котором участвовал только экипаж.

В ходе полета были успешно проведены три исследовательских эксперимента, направленные на тестирование и демонстрацию технологий в условиях микрогравитации. Теперь Virgin Galactic продолжит готовиться к оставшимся трем испытательным полетам, говорится в сообщении компании.