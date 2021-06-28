Власти Эфиопии дали согласие на прекращение огня в регионе Тыграй

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Правительство Эфиопии согласилось с предложением немедленно и в одностороннем порядке ввести режим прекращения огня в регионе Тыграй, где уже примерно восемь месяцев продолжаются боевые действия с повстанцами, передает агентство Associated Press (AP).

Власти отметили, что перемирие продлится вплоть до окончания посевной кампании, завершающейся в сентябре. В свою очередь AP указывает, что до этого сотни тысяч жителей Эфиопии столкнулись с угрозой продовольственного кризиса - худшего в мире за десятилетие.

Вместе с тем, AP отмечает, что о прекращении огня стало известно вскоре после того, как повстанцы из "Сил обороны Тыграя" захватили Мэкэле - административный центр Тыграя. Должностные лица временной администрации, назначенные федеральным правительством, бежали, а также призывали к перемирию - по гуманитарным причинам, чтобы можно было доставить помощь местному населению.

Глава временной администрации Абрахам Белай отмечал, что часть повстанцев - из "Народного фронта освобождения Тыграй" (НФОТ) - также хочет вести диалог с федеральным правительством.

НФОТ, сохранявший правящие позиции в Эфиопии с 1991 по 2018 год, ушел в оппозицию после прихода к власти действующего премьер-министра. Партия требовала от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года провела выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными. С ноября 2020 года в регионе разгорелся конфликт. Многие члены НФОТ присоединились к новой военной структуре - "Силам обороны Тыграя".

AP указывает, что в последние дни в регионе наблюдались одни из наиболее ожесточенных боев за все время конфликта.