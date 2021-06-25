Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:19Заразились
на 25.06В России 5 409 088+20 393В мире 179 999 388+403 837

В БДИПЧ ОБСЕ рекомендовали отправить допнаблюдателей на выборы в Госдуму

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ рекомендуют развернуть усиленную миссию по наблюдению за выборами в Госдуму России, прикомандировав дополнительно 80 наблюдателей на долгосрочный период и 420 - на краткосрочный, говорится в докладе миссии по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ.

"Миссия по оценке потребностей БДИПЧ рекомендует развертывание миссии по наблюдению за выборами в Государственную Думу", - отмечается в разделе рекомендаций доклада, распространенного в пятницу. Подчеркивается, что эта миссия будет включать в себя группу для мониторинга СМИ.

В РоссииГолосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех днейГолосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех днейЧитать подробнее

"Помимо основной группы аналитиков, БДИПЧ запросит прикомандирование со стороны государств-участников ОБСЕ 80 "долгосрочных" наблюдателей для наблюдения за избирательным процессом по всей стране, а также 420 наблюдателей на короткий срок для наблюдения за процедурами непосредственно в день выборов", - подчеркивается в нем.

Ранее сообщалось, что глава Центризбиркома Элла Памфилова и председатель БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи в ходе встречи 13 мая достигли договоренности о том, что миссия БДИПЧ по оценке потребностей для наблюдения за выборами в Госдуму может начаться в июне.

Миссия по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ, как правило, состоит из нескольких человек. Миссия начинает работу за несколько месяцев до выборов. На основании ее заключения БДИПЧ принимает решение о том, какой формат наблюдения будет наиболее эффективен на предстоящих выборах.

Выборы Госдумы восьмого созыва пройдут в единый день голосования, 19 сентября 2021 года.

ОБСЕ Россия

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Германии введут карантин для возвратившихся из Португалии и России

В Германии введут карантин для возвратившихся из Португалии и России

В Эфиопии убиты три сотрудника "Врачей без границ"

Три человека погибли и шестеро пострадали в Германии из-за нападения неизвестного

Три человека погибли и шестеро пострадали в Германии из-за нападения неизвестного

Pfizer приостановила поставки препарата для отказа от курения Chantix

В Майами 4 человека погибли и 159 могли оказаться под обломками рухнувшего дома

ЕС продлил экономические санкции против РФ

Два МиГ-31К пролетели над Средиземным морем, где находится британский авианосец

Два МиГ-31К пролетели над Средиземным морем, где находится британский авианосец
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 180 млн

Россия начала процесс ратификации соглашения о базе ВМФ в Судане

Россия начала процесс ратификации соглашения о базе ВМФ в Судане

Прокачка нефти остановлена в Словакии после ремонта на украинском участке "Дружбы"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');