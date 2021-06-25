В БДИПЧ ОБСЕ рекомендовали отправить допнаблюдателей на выборы в Госдуму

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ рекомендуют развернуть усиленную миссию по наблюдению за выборами в Госдуму России, прикомандировав дополнительно 80 наблюдателей на долгосрочный период и 420 - на краткосрочный, говорится в докладе миссии по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ.

"Миссия по оценке потребностей БДИПЧ рекомендует развертывание миссии по наблюдению за выборами в Государственную Думу", - отмечается в разделе рекомендаций доклада, распространенного в пятницу. Подчеркивается, что эта миссия будет включать в себя группу для мониторинга СМИ.

"Помимо основной группы аналитиков, БДИПЧ запросит прикомандирование со стороны государств-участников ОБСЕ 80 "долгосрочных" наблюдателей для наблюдения за избирательным процессом по всей стране, а также 420 наблюдателей на короткий срок для наблюдения за процедурами непосредственно в день выборов", - подчеркивается в нем.

Ранее сообщалось, что глава Центризбиркома Элла Памфилова и председатель БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи в ходе встречи 13 мая достигли договоренности о том, что миссия БДИПЧ по оценке потребностей для наблюдения за выборами в Госдуму может начаться в июне.

Миссия по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ, как правило, состоит из нескольких человек. Миссия начинает работу за несколько месяцев до выборов. На основании ее заключения БДИПЧ принимает решение о том, какой формат наблюдения будет наиболее эффективен на предстоящих выборах.

Выборы Госдумы восьмого созыва пройдут в единый день голосования, 19 сентября 2021 года.