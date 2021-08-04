Толстой назвал необъективным намерение БДИПЧ ОБСЕ стать главным наблюдателем на выборах в Госдуму

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой считает, что намерение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ стать главным международным наблюдателем на выборах в Госдуму не является объективным.

"БДИПЧ пыталось шантажировать Россию, нагнетали переговорный процесс, намеревались стать главным (чуть ли не единственным) международным органом по наблюдению за выборами в России, пытались всех отодвинуть. Россия не поддалась давлению", - написал Толстой в среду в своем телеграм-канале.

При этом "в США и Казахстане у них было по 20 наблюдателей, в Нидерландах человек пять, а в Россию захотели направить 500 человек", сообщил вице-спикер.

"Мы, конечно, всем и всегда рады, но такие желания не говорят об объективности и беспристрастности миссии, а скорее об обратном. Видимо, полученные инструкции сильнее здравого смысла", - считает Толстой.

По словам вице-спикера, у России "свои выборы, свои законы и свой путь", и их надо уважать. Толстой сообщил, что сотни наблюдателей, в том числе и парламентарии Совета Европы, готовятся приехать в Москву на выборы.

БДИПЧ ОБСЕ ранее в среду распространило заявление о том, что не сможет отправить наблюдателей на выборы в Госдуму России в сентябре из-за ограничений со стороны российских властей.