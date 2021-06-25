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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:19Заразились
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В Германии введут карантин для возвратившихся из Португалии и России

В Германии введут карантин для возвратившихся из Португалии и России
Фото: Christophe Gateau/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Германия включила Россию и Португалию в число регионов распространения мутационного варианта коронавируса, сообщает в пятницу институт Роберта Коха.

Хроника коронавируса. Июнь.

Распоряжение действует с 29 июня, оно означает, что после приезда в Германию из такого региона необходим карантин продолжительностью 14 дней, сократить его, сдав тест, невозможно.

Глава института Лотар Вилер в пятницу сказал, что опасный "индийский дельта-вариант" вируса станет в Германии доминирующим, это вопрос времени.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа рискует потерять достигнутый прогресс в борьбе с пандемией COVID-19, в первую очередь из-за более контагиозного штамма коронавируса "дельта". До этого Германия призывала государства ЕС прийти к общей позиции по введению карантина для путешествующих из стран, где преобладают варианты коронавируса. Такие страны включают и Великобританию, где штамм "дельта" - впервые обнаруженный в Индии - уже составляет большинство всех случаев COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 25 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Германия Россия Португалия коронавирус Лотар Вилер

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