Меркель заявила о риске дестабилизации эпидситуации в Европе из-за штамма "дельта"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в четверг, что Европа рискует потерять достигнутый прогресс в борьбе с пандемией COVID-19, в первую очередь из-за более контагиозного штамма коронавируса "дельта".

"В Германии и Европе мы ходим по тонкому льду", - сказала Меркель в обращении к парламенту.

"В частности, новые возникающие варианты (коронавируса), особенно вариант "дельта", являются для нас предупреждением, чтобы мы продолжали соблюдать осторожность", - добавила канцлер ФРГ.

По словам Меркель, дальнейшие меры по борьбе с пандемией будут основной темой обсуждения лидеров стран-членов Евросоюза в четверг в Брюсселе.

При этом Меркель отметила, что число случаев коронавируса в ЕС продолжает снижаться, а темпы вакцинации растут.

"Но, несмотря на то, что есть причины на надежду, пандемия не закончилась, особенно в бедных странах мира", - подчеркнула канцлер.

Ситуация со штаммом "дельта" в Европе

Согласно данным института Роберта Коха, в Германии в настоящее время заражения вариантом "дельта" составляют 15% от общего количества случаев заболеваний коронавирусом. Как отмечали СМИ, в стране за последнюю неделю число пациентов, у которых обнаружили штамм "дельта", выросло как минимум в два раза.

Как сообщает агентство Associated Press (AP), сотрудники органов здравоохранения ЕС прогнозируют, что к концу августа заражения вариантом "дельта" будут составлять 90% всех случаев COVID-19.

По словам директора Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) Андреи Аммон, две дозы прививки от коронавируса предоставляют высокий уровень защиты против данного штамма, в то время как для привитых одной дозой "дельта" все еще представляет опасность.

AP напоминает, что Берлин призывал государства ЕС прийти к общей позиции по введению карантина для путешествующих из стран, где преобладают варианты коронавируса. Такие страны включают и Великобританию, где штамм "дельта" - впервые обнаруженный в Индии - уже составляет большинство всех случаев COVID-19.

Штамм "дельта" появился в Индии. Однако во избежание названия штаммов по географическому признаку в ВОЗ ввели их обозначения по буквам греческого алфавита.