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Шовена приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Флойда

Шовена приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Флойда
Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Суд приговорил к 22,5 годам тюрьмы бывшего полицейского из американского Миннеаполиса Дерека Шовина, осужденного за резонансное убийство афроамериканца Джорджа Флойда, сообщают американские СМИ.

Сторона обвинения просила судью отправить Шовина в тюрьму на 30 лет, отмечая, что действия Шовина были "вопиющими" и "шокировали сознание нации".

В ходе заседания в суде выступили родственники Флойда, в частности, его дочь.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу заявила, что администрация США следит за судебным процессом.

В апреле 2021 года присяжные признали Шовина виновным по трем пунктам, включая убийство второй и третьей степени. После этого его отправили в одиночную камеру в городе Ок-Парк-Хайтс.

46-летний Джордж Флойд умер после того, как Шовин прижал коленом ему шею во время ареста возле магазина в Миннеаполисе. На видеозаписи задержания слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть.

Гибель афроамериканца привела к многочисленным протестам по всей стране. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах. При этом в США есть и сторонники версии о том, что Шовин действовал по инструкции и не может считаться виновным.

Президент США Джо Байден назвал вердикт присяжных в апреле по делу Шовина "гигантским шагом вперед на пути к справедливости в Америке".

Ранее с просьбой о новом судебном рассмотрении выступил адвокат Эрик Нельсон, представляющий Шовена. Нельсон считал, что присяжных необходимо опросить о предполагаемых нарушениях, допущенных при процессе. Прокуратура США выступила против нового суда по делу о смерти Флойда. По мнению надзорного органа разбирательство было справедливым, а суд присяжных - беспристрастным.

Дерек Шовен Джордж Флойд США

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