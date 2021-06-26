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Что случилось этой ночью: суббота, 26 июня

Угроза Украине со стороны Китая из-за поддержки изучения ситуации в Синьцзяне, приговор Шовену по делу об убийстве Флойда, сообщение Microsoft об атаках российских хакеров

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Китай угрожал Украине заблокировать поставку 500 тысяч доз вакцины. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники среди дипломатов в структурах ООН. Издание указывает, что таким образом Пекин пытался не допустить поддержки Киевом документа, призывающего ООН к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне.

- Шовена приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Флойда. Сторона обвинения просила судью отправить бывшего полицейского в тюрьму на 30 лет, отмечая, что его действия были "вопиющими" и "шокировали сознание нации". В ходе заседания в суде выступили родственники Флойда, в частности, его дочь. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу заявила, что администрация США следит за судебным процессом.

- В Microsoft заявили об атаках российских хакеров. Корпорация считает, что за ними стоит группировка Nobelium, которую правительство США связывает с Россией. Компания указывает, что ей известно о трех успешных атаках, при этом все остальные цели хакеров не получили вреда. В Microsoft отметили, что сообщили об активности злоумышленников всем тем, кого они пытались взломать.

- В Эфиопии убиты три сотрудника "Врачей без границ". Утром 25 июня "их автомобиль был найден пустым, а в нескольких метрах лежали их тела", - сообщается на сайте организации. Погибшие - координатор "Врачей без границ" по чрезвычайным ситуациям Мария Эрнандес, помощник координатора Йоханнес Халефом Реда и водитель Тедрос Гебремариам Гебремайкл.

- РФ запросила у США сведения о пострадавших при обрушении дома во Флориде. Российское диппредставительство интересуется, есть ли среди них граждане РФ. Посольство отметило, что внимательно отслеживает ситуацию в связи с обрушением многоэтажного здания в городе Сёрфсайд. Там подчеркнули, что в случае необходимости соотечественникам будет оказана консульская помощь.

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