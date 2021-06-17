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Прокуратура выступила против нового процесса по делу о смерти Флойда

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура США выступила против нового судебного процесса по делу о смерти Джорджа Флойда. Об этом сообщает Associated Press.

По мнению надзорного органа разбирательство было справедливым, а суд присяжных - беспристрастным.

С просьбой провести новое разбирательство выступил адвокат Эрик Нельсон, представляющий осужденного бывшего полицейского Дерека Шовена. Нельсон считает, что присяжных необходимо опросить о предполагаемых нарушениях, допущенных при процессе.

Защитник указывал, что суд не изолировал присяжных и не ограничил их в общении с прессой, из-за чего у них сформировалось предвзятое отношение к Шовену, они могли подвергаться запугиванию и бояться возмездия.

Кроме того, Нельсон отмечал, что суд отказался перенести слушание в другое место, что обеспечило бы справедливое рассмотрение дела.

Адвокат также считает неправомерным отказ суда заслушать показания Морриса Холла - друга Флойда, который был с ним во время инцидента 25 мая 2020 года. Нельсон также заявлял, что сторона обвинения собрала недостаточно доказательств. В дополнение к ходатайству о новом судебном разбирательстве защитник потребовал, чтобы обвинительные приговоры против Шовена были отменены.

В прокуратуре претензии Нельсона назвали необоснованными, посчитав их отчаяными попытками отменить вердикт присяжных. Надзорный орган указал, что суд уже отклонял многие аргументы защитника Шовена и сейчас нет оснований для пеерсмотра таких решений.

Судебный процесс над Шовеном начался 29 марта после инцидента в мае 2020 года. Джордж Флойд умер после того, как офицер полиции Дерек Шовен прижал коленом ему шею во время ареста около магазина в Миннеаполисе. На видеозаписи задержания слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть. Позже видео стало вирусным в интернете и спровоцировало массовые беспорядки по всей стране.

Присяжные в суде Миннеаполиса признали Шовена виновным в убийстве Флойда 21 апреля.

США Джордж Флойд Дерек Шовен Эрик Нельсон

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