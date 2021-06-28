Times узнала о намерении ФРГ запретить британцам въезд в ЕС из-за COVID-19

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Германия попытается запретить путешественникам из Великобритании въезжать в Евросоюз, независимо от того, сделали ли они прививку от COVID-19 или нет, сообщает The Times.

По данным газеты, канцлер Германии Ангела Меркель обсудит данное предложение с высокопоставленными европейскими должностными лицами в объединенном комитете ЕС по реагированию на политические кризисы.

Канцлер Германии намерена объявить Великобританию "страной, вызывающей озабоченность" из-за распространенного там штамма коронавируса "дельта".

По данным издания, предложению ФРГ запретить въезд в ЕС гражданам Великобритании будут противостоять Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия.

Газета пишет, что британский премьер-министр Борис Джонсон встретится с Меркель в следующую пятницу, чтобы попытаться убедить ее поменять решение.

Ранее Германия включила Россию и Португалию в список стран, вызывающих опасение из-за широкого распространения "дельта" варианта коронавируса COVID-19. С 29 июня по приезде в Германию из этих стран человек обязан провести на карантине 14 дней. Сократить его, сдав тест на коронавирус, невозможно.