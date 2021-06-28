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Times узнала о намерении ФРГ запретить британцам въезд в ЕС из-за COVID-19

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Германия попытается запретить путешественникам из Великобритании въезжать в Евросоюз, независимо от того, сделали ли они прививку от COVID-19 или нет, сообщает The Times.

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По данным газеты, канцлер Германии Ангела Меркель обсудит данное предложение с высокопоставленными европейскими должностными лицами в объединенном комитете ЕС по реагированию на политические кризисы.

Канцлер Германии намерена объявить Великобританию "страной, вызывающей озабоченность" из-за распространенного там штамма коронавируса "дельта".

По данным издания, предложению ФРГ запретить въезд в ЕС гражданам Великобритании будут противостоять Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия.

Газета пишет, что британский премьер-министр Борис Джонсон встретится с Меркель в следующую пятницу, чтобы попытаться убедить ее поменять решение.

Ранее Германия включила Россию и Португалию в список стран, вызывающих опасение из-за широкого распространения "дельта" варианта коронавируса COVID-19. С 29 июня по приезде в Германию из этих стран человек обязан провести на карантине 14 дней. Сократить его, сдав тест на коронавирус, невозможно.

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известную как B.1.617, или "дельта". Этот вариант более заразен, чем "обычный" коронавирус SARS-CoV-2, впервые выявленный в китайской провинции Ухань в начале прошлого года. В июне в нескольких индийских штатах был зафиксирован штамм "дельта плюс" (B.1.617.2.1), также вызывающих опасения у ученых.

До этого стало известно о "британском" и "бразильском" вариантах коронавируса, которые тоже отличались повышенной по сравнению с "уханьским" COVID-19 заразностью, но не такой, как "дельта".

Германия Великобритания Ангела Меркель Коронавирус

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