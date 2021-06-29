Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:50Заразились
на 28.06В России 5 472 941+21 650В мире 181 093 405+309 458

В Греции нашли украденную 9 лет назад картину Пикассо

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Греции нашли картину Пабло Пикассо "Голова женщины", украденую из Афинской национальной галереи 9 лет назад. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на полицию Афин.

Также удалось найти полотно "Ветряная мельница" Питера Мондриана, похищенное вместе с картиной Пикассо и еще одним произведением. Преступники за несколько минут украли три картины в 2012 году.

Полотна нашли через несколько месяцев после того, как полиция заявила о предположении, что они до сих пор находятся в Греции.

Пикассо подарил галерее "Голову женщины" в 1949 году, в знак признания греческого сопротивления нацистской Германии. Художник написал картину в 1939 году.

В мае произведение Пикассо "Женщина, сидящая у окна" было продано на аукционе Christie's за $103,4 млн.

Греция Афины Пабло Пикассо

Новости по теме

Новости

США снова порекомендовали своим гражданам отказаться от поездок в РФ

США снова порекомендовали своим гражданам отказаться от поездок в РФ

Коалиция США подтвердила ракетный удар по своим силам в Сирии

ЕС готов развивать связи с народом Белоруссии несмотря на действия Лукашенко

ЕС готов развивать связи с народом Белоруссии несмотря на действия Лукашенко

Власти Эфиопии дали согласие на прекращение огня в регионе Тыграй

Ракетный удар нанесен по району дислокации военных из США в Сирии

Что произошло за день: понедельник, 28 июня

МИД РФ счел вымогательством требование Чехии о компенсации за Врбетице

Слуцкий исключил выплату Россией компенсации Чехии по Врбетице

Слуцкий исключил выплату Россией компенсации Чехии по Врбетице

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Белоруссия приостановит участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"

Белоруссия приостановит участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');