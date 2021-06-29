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Что случилось этой ночью: вторник, 29 июня

Подтверждение ракетного удара по силам коалиции США в Сирии, находка украденной картины Пикассо, рекомендация Госдепа не посещать Россию гражданам США

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Коалиция США подтвердила ракетный удар по своим силам в Сирии. По словам американского полковника Уэйна Маротто, США в целях самозащиты осуществляли ответный огонь. Он добавил, что пострадавших нет, а нанесенный ущерб еще оценивается.

- В Греции нашли украденную 9 лет назад картину Пикассо. В 2012 году преступники за несколько минут украли три картины, включая полотно "Ветряная мельница" Питера Мондриана и произведение Пабло Пикассо "Голова женщины". Картину Мондриана также удалось найти.

- Байден заявил, что Иран не получит ядерное оружие при его наблюдении. В этом американский лидер заверил уходящего президента Израиля Реувена Ривлина на их встрече в Белом доме. Байден подчеркнул, что "Иран никогда не получит ядерное оружие пока я за этим наблюдаю".

- США снова порекомендовали своим гражданам отказаться от поездок в РФ. В распространенном госдепом заявлении говорится, что посещать РФ не следует якобы "из-за терроризма, преследований со стороны сотрудников службы безопасности российского правительства, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России и произвольного применения местного законодательства".

- ЕС готов развивать связи с народом Белоруссии несмотря на действия Лукашенко. Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил после приостановки членства страны в программе "Восточное партнерство". В пресс-службе МИД Белоруссии отмечали, что Минск не может выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений.

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