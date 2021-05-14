Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:51Заразились
на 14.05В России 4 922 901+9 462В мире 161 176 148+725 275

Женский портрет кисти Пикассо продали на Christie's за $103,4 млн

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Картина Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна" продана на аукционе Christie's за $103,4 млн, сообщается в твиттере аукционного дома.

Торги продолжались более 19 минут. Перед торгами сообщалось, что картина оценивалась в $55 млн.

Полотно выставлялось на аукцион впервые с 2013 года.

Среди других картин, которые были проданы во время торгов, - "Мост Ватерлоо. Эффект тумана" Клода Моне ($48,5 млн), "Пейзаж и персонажи (Розовая юбка)" Жоржа Сёра ($13,2 млн), а также "Ист-Хэмптон VI" Виллема де Кунинга ($10,4) и "Феникс" Грейс Хартиган ($687,5).

Картина "Женщина, сидящая у окна" была написана Пикассо в 1932 году, на ней изображена возлюбленная художника Мари-Терез Вальтер. Этот роман разрушил брак Пикассо с русской балериной Ольгой Хохловой, однако они так официально и не развелись. В 1977 году, уже после смерти Пикассо, Вальтер покончила с собой.

Пабло Пикассо

Новости
Умершие знаменитости

Народный артист РФ Владимир Качан умер от коронавируса

Народный артист РФ Владимир Качан умер от коронавируса

На "Евровидение-2021" допустят до 3,5 тыс. зрителей

Гран-при ММКФ получила кинокартина Андрея Хуцуляка

Гран-при ММКФ получила кинокартина Андрея Хуцуляка

Реконструкцию Новой Третьяковки тормозит отсутствие денег

Реконструкцию Новой Третьяковки тормозит отсутствие денег
Умершие знаменитости

Умер актер Кахи Кавсадзе, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни"

Победители "Оскара-2021". Обзор

Победители "Оскара-2021". Обзор

Лучшими артистами "Ники" стали Высоцкая, Хаматова и Ярмольник

"Дорогие товарищи!" Кончаловского удостоены главных наград "Ники" за 2020 год

"Дорогие товарищи!" Кончаловского удостоены главных наград "Ники" за 2020 год

"Текст" и "Глубже" отмечены наградами "Ника" за лучший сценарий

"Француз" Смирнова получил премию "Ника" за лучший игровой фильм

"Француз" Смирнова получил премию "Ника" за лучший игровой фильм
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');