Женский портрет кисти Пикассо продали на Christie's за $103,4 млн

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Картина Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна" продана на аукционе Christie's за $103,4 млн, сообщается в твиттере аукционного дома.

Торги продолжались более 19 минут. Перед торгами сообщалось, что картина оценивалась в $55 млн.

Полотно выставлялось на аукцион впервые с 2013 года.

#AuctionUpdate Pablo Picasso, 'Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse)' realizes $103,410,000 after over 19 minutes of bidding! pic.twitter.com/G7oVzG5KMA — Christie's (@ChristiesInc) May 14, 2021

Среди других картин, которые были проданы во время торгов, - "Мост Ватерлоо. Эффект тумана" Клода Моне ($48,5 млн), "Пейзаж и персонажи (Розовая юбка)" Жоржа Сёра ($13,2 млн), а также "Ист-Хэмптон VI" Виллема де Кунинга ($10,4) и "Феникс" Грейс Хартиган ($687,5).

Картина "Женщина, сидящая у окна" была написана Пикассо в 1932 году, на ней изображена возлюбленная художника Мари-Терез Вальтер. Этот роман разрушил брак Пикассо с русской балериной Ольгой Хохловой, однако они так официально и не развелись. В 1977 году, уже после смерти Пикассо, Вальтер покончила с собой.