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Австралия отменила возрастные ограничения для вакцины AstraZeneca

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Австралия отменила возрастные ограничения для вакцины AstraZeneca на фоне распространения штамма коронавируса "дельта". Об этом сообщает Associated Press.

Хроника коронавируса. Июнь.

До этого министерство здравоохранения страны запретило использовать препарат людям в возрасте до 50 лет, а позже - до 60 лет. Ограничение было связано с риском образования тромбов.

В Австралии у 60 человек наблюдались нарушения в свертывании крови среди более чем 3,8 млн человек, получивших препарат AstraZeneca. Среди них двое скончались, 22 находятся в больнице, причем четверо – в отделении интенсивной терапии. Также 36 человек выписаны из больницы и выздоравливают.

Сейчас вакцинировано только 5% жителей Австралии. Помимо препарата от AstraZeneca, в стране доступна вакцина Pfizer, однако ее не хватает.

Хроника 09 января 2020 года – 29 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Австралия AstraZeneca коронавирус

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