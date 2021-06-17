В Австралии запретили прививать вакциной AstraZeneca людей младше 60 лет

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Австралии запретили применять вакцину против COVID-19 AstraZeneca для людей младше 60 лет из-за возможных побочных эффектов, сообщает в четверг ABC.

По словам министра здравоохранения Грега Ханта, правительство страны приняло медицинские рекомендации Австралийской технической консультативной группы по иммунизации (ATAGI) и теперь людям младше 60 лет будет предлагаться только вакцина компании Pfizer Inc.

"Мы немедленно откроем доступ к Pfizer людям в возрасте от 40 до 59 лет", - сказал Хант. Таким образом, привиться вакциной Pfizer в Австралии теперь смогут примерно 1,2 миллиона человек в группе от 50 до 59 лет.

Однако, по словам Ханта, порядка 815 тыс. человек в стране в возрасте от 50 до 59 лет получили как минимум одну дозу AstraZeneca. По мнению врачей, если у человека не наблюдалось никаких побочных эффектов после первой прививки, то и вторая для них будет безопасной.

По данным ABC, в Австралии у 60 человек наблюдались нарушения в свертывании крови среди более чем 3,8 млн человек, получивших препарат AstraZeneca. Среди них двое скончались, 22 находятся в больнице, причем четверо – в отделении интенсивной терапии. Также 36 человек выписаны из больницы и выздоравливают.

Поскольку в Австралии наблюдается низкий уровень передачи коронавируса и, соответственно, низкий шанс заражения COVID-19, то эксперты ATAGI сочли, что риски от применения вакцины превышают пользу вакцины.