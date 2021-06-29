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Канцелярия Меркель заявила о необходимости срочных мер против "дельта"-варианта COVID

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Глава Ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель Хельге Браун считает, что необходимы срочные действия для подавления распространения "дельта"-варианта коронавируса в стране.

"Возможно нужны дополнительные, обязательные тесты. Мы должны подавить вариант "дельта"", - сказал он во вторник в эфире телеканала ARD.

По его словам, речь идет в первую очередь о контроле тех граждан, которые возвращаются в Германию из регионов распространения мутировавшего вируса. Такими регионами, в частности, объявлены Россия и Португалия. Распоряжение, по которому после приезда в Германию из такого региона необходим 14-дневный карантин, действует с 29 июня.

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