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В Эстонии из-за жары испортились вакцина и лекарства на 3 млн евро

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Эстонии из-за жары оказались испорченными около 100 тысяч вакцин от коронавируса и различных медицинских препаратов.

"Испорченными оказались в том числе 68 тысяч доз вакцины AstraZeneca стоимостью свыше 1 млн евро, предназначавшиеся для пожертвования другим странам", - сообщил во вторник журналистам министр социальных дел Танел Кийк (Tanel Kiik).

Он назвал произошедшее "очень серьезным инцидентом", но сказал, что "пока преждевременно возлагать на кого-либо политическую ответственность".

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По его словам, сбой в работе систем охлаждения произошел еще 22 июня. В холодильных помещениях, где должна была поддерживаться температура не выше +8 градусов, она поднялась до +15. Специальная система оповещения по каким-то причинам не подала тревогу.

Руководство департамента здоровья и министерства узнали об этом лишь только через три дня.

По словам Кийка, расследованием обстоятельств случившегося занимаются представители Департамента здоровья, госкомпании Riigi Kinnisvara (RKAS), на балансе которой находится здание, где хранились вакцины, а также специальная комиссия, созванная государственным секретарем.

Высокопоставленные чиновники не верят в злой умысел, отметил генеральный директор департамента здоровья Юллар Ланно (Ullar Lanno).

Если же выяснятся упущения в работе чиновников Минсоцдел, департамента здоровья и других ведомств, то "последует вопрос об ответственности", сказал Кийк.

100 тыс. доз вакцин и различных лекарственных препаратов общей стоимостью около 3 млн евро составляет примерно половину от общего объема запасов, хранившихся в здании департамента здоровья. Большую часть вакцин Эстония собиралась подарить странам восточного партнерства ЕС.

Хроника коронавируса. Июнь.

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