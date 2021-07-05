Эстония ужесточит правила пересечения границы с Россией из-за COVID

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Министр юстиции Эстонии Марис Лаури (Maris Lauri) поручила сотрудникам ведомства подготовить к четвергу, 8 июля, законопроект о пересечении границы.

Самые жесткие правила для въезда будут установлены для России, борющейся с дельта-штаммом ("индийским" штаммом) коронавируса. Согласно готовящемуся законопроекту, в случае ухудшения обстановки пересечение границы может быть остановлено, сообщила в понедельник газета Postimees.

Министерство юстиции провело анализ, по результатам которого было решено, что у Эстонии есть право требовать предоставление отрицательного теста на коронавирус также у привитых людей, если вакцина, которую они использовали, не одобрена в ЕС.

"У Эстонии есть законная возможность потребовать отрицательный тест на коронавирус на границе с Россией", - считают в Минюсте.

В настоящее время въехать в Эстонию из России можно при предъявлении справки о вакцинации или документа, подтверждающего, что человек переболел вирусом. На вакцинированных также не распространяется ограничение свободы передвижения.

На прошлой неделе в Эстонию из-за рубежа были ввезены 49 случаев заражения коронавирусом, 32 из них привезли из России, поэтому сосредоточиться хотят именно на этом направлении, говорится в статье.