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Структуры ООН спрогнозировали восстановление туризма не раньше 2023 года

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Стагнация в туристической отрасли в 2021 году продолжится, сектор полностью восстановится не раньше 2023 года, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

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В 2020 году в связи с пандемией коронавируса число международных поездок сократилось на 73% по сравнению с уровнем, существовавшим до пандемии в 2019 году, в результате чего, по оценкам, потери в туризме и смежных отраслях уже составили $2,4 трлн.

"Перспективы на этот год выглядят не намного лучше", - заявил на пресс-конференции представитель отдела анализа торговли ЮНКТАД Ральф Питерс.

В документе отмечается, что ключом к восстановлению доверия к иностранному туризму является вакцинация от COVID-19. Восстановление туристических потоков критически важна для малых островных государств, которые в значительной степени полагаются на этот сектор для обеспечения рабочих мест.

ООН

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