Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:27Заразились
на 22.06В России 5 350 919+16 715В мире 178 786 160+298 791

Туроператоры сообщили о полной загрузке первых рейсов в Турцию

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Загрузка первых чартерных рейсов в Турцию, вылетающих после отмены ограничений на авиасообщение во вторник, практически 100%-ая, на них летят в том числе и туристы, чей отдых был перенесен из-за ограничений, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" туроператоры.

"У нас сегодня четыре рейса, три из Москвы и один из Екатеринбурга, и все вылетают с практически 100%-ой загрузкой", - сообщила глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Она пояснила, что эти рейсы были запланированы еще до начала сезона и не снимались, так как ограничение действовало сначала до 1, а потом до 21 июня. Порядка 50% туристов в самолетах - это те, чьи туры были перенесены из-за ограничения авиасообщения.

"Сразу после объявления об открытии страны для россиян спрос на туры стал ажиотажным. Первые рейсы из Москвы вылетают во вторник с максимальной загрузкой. Старт нашей программы из регионов запланирован на начало июля", - сообщили в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

В "Интуристе" также сообщили о полной загрузке первых рейсов. "Это туристы, которые ждали открытия именно этого направления. Перебронирования с Крыма и Краснодарского края составляют менее 1%", - сказали в компании.

Авиасообщение РФ с Турцией, ограниченное в апреле из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, возобновилось в полном объеме с 22 июня. Росавиация сообщила, что чартерные рейсы в страну начиная с этой даты можно выполнять из 32 городов России.

Как сообщил ранее во вторник телеканал TRT Haber, в первый день возобновления авиасообщения с Россией в Анталье ожидают более 12 тыс. российских туристов.

Турция

Новости по теме

Новости

В Японии обвинили Uber в использовании труда иностранцев с истекшими визами

В Японии обвинили Uber в использовании труда иностранцев с истекшими визами

Трейдер "Беларуськалия" увидел в санкциях риск роста цен на продукты по всему миру

Пользователи жалуются на сбои в работе Google в разных странах

Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за 2 года

Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за 2 года

Сестра Ким Чен Ына назвала "ошибочными" ожидания США относительно КНДР

Сестра Ким Чен Ына назвала "ошибочными" ожидания США относительно КНДР

Что случилось этой ночью: вторник, 22 июня

Россия и США возобновят диалог по визам в ближайшие дни

Выборы в США - 2020

Треть американцев посчитали нечестной победу Байдена на выборах

В Турции с июля отменят комендантский час и разрешат междугородние поездки

В Турции с июля отменят комендантский час и разрешат междугородние поездки

В ДНР сообщили о гибели четырех военнослужащих из-за обстрелов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');