Подлодка с "Калибрами" начала учения в Черном море на фоне маневров Sea Breeze

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российская дизельная подводная лодка "Колпино", способная применять крылатые ракеты "Калибр", вышла на учения в Черное море на фоне маневров Sea Breeze, в которых участвуют США, другие члены НАТО и их партнеры.

"В ходе комплексного учения подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и экстренном вариантах, выполнив погружения на различные глубины, с максимальной глубиной более 200 метров", - сообщила в среду пресс-служба Черноморского флот РФ.

Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки подводных сил флота на одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря, сообщили военные.

"Следующим этапом совершенствования морской выучки подводников станет глубоководное погружение с проведением элемента боевой подготовки - "покладка на грунт", - сообщил флот.

Военные также сообщили, что в акватории Чёрного моря экипажи вертолетов Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка выполнили практические полеты с палубы патрульного корабля "Павел Державин".

"В тренировке были задействованы вертолеты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, которые совершили порядка десяти взлетов и посадок на палубу корабля. Вертолётчики морской авиации Черноморского флота во взаимодействии с экипажем корабля отработали в море задачи по взлётам и посадкам на палубу на ходу и при стоянке на якоре, как в светлое, так и в тёмное время суток", - говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

Накануне Черноморский флот сообщил, что российские военные провели в Крыму учебную проверку сил противовоздушной обороны. В проверке участвовали около 20 самолетов и вертолетов, несколько дивизионов комплексов ПВО С-400 и "Панцирь-С", сказали в пресс-службе флота.