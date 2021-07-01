МИД РФ обвинил Запад в планах сделать Черное море зоной противостояния

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Совместные учения стран НАТО и Украины Sea Breeze в Черном море имеют антироссийский характер, США и их союзники стремятся превратить Черное море в зону силового противостояния, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это, безусловно, провокативная игра мускулами", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, "черноморская акватория, по сути, последовательно превращается Вашингтоном и его союзниками из пространства сотрудничества в зону силового противостояния".

"Делается это намеренно, делается это для того, чтобы еще один регион мира под руководством США стал нестабильными и стал представлять угрозу", - отметила Захарова.

По ее словам, "то, что эти маневры имеют явный антироссийский подтекст, не вызывает никаких сомнений".

По словам официального представителя МИД РФ, имевшие место в последнее время инциденты в Черном море, в частности, с участием британского эсминца и нидерландского фрегата - это "цепь провокаций, которая имеет скоординированный характер".

"Заявляя о готовности к диалогу, на деле Североатлантический блок целенаправленно взвинчивает обстановку по периметру наших рубежей, повышает опасность вооруженных инцидентов", - заявила Захарова.

Недавние инциденты в Черном море

29 июня в Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море. По данным военных Нидерландов, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился близ Крыма. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки.

Российские военные это опровергли.

Российские самолеты были подняты в воздух, чтобы предотвратить нарушение госграницы РФ, нидерландский фрегат шел курсом на Керченский пролив, заявили в Минобороны РФ во вторник вечером.

"Для предупреждения нарушения границы территориальных вод РФ в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов. Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны РФ.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Defender законно находился в международных водах около Крымского полуострова, заявил ранее журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Я думаю, он (корабль - ИФ) в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами", - приводят его слова британские СМИ. "Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма", - заявил премьер.

Учения Sea Breeze

В Черном море проходят крупные маневры Sea Breeze с участием кораблей США, других членов НАТО и их партнеров.

В маневрах Sea Breeze, стартовавших 28 июня, задействовали 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.

По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений отрабатываются боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

Российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учении Sea Breeze, сообщил Национальный центр управления обороной РФ 28 июня.