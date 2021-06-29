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Нидерланды обвинили самолеты РФ в опасных полетах близ своего фрегата

Нидерланды обвинили самолеты РФ в опасных полетах близ своего фрегата
Фото: Yulii Zozulia/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российские истребители создали небезопасную ситуацию близ фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море, утверждает во вторник нидерландское оборонное ведомство.

По его информации, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился неподалеку от Крыма. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии от Evertsen, симулируя атаки на корабль.

Минобороны Нидерландов приводит слова капитана фрегата, который назвал подобные действия российских военных безответственными и небезопасными.

Нидерланды Россия Черное море

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