ЕС ввел секторальные экономические санкции против Белоруссии

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Совет Европейского союза в четверг ввел экономические санкции в отношении Белоруссии, которые затрагивают нефтяной сектор, а также производство хлористого калия.

"Совет ЕС сегодня ввел новые ограничительные меры против белорусского режима в ответ на серьезные нарушения прав человека в Белоруссии", - говорится пресс-релизе Совета ЕС.

Новые санкции направлены на торговлю белорусскими нефтяными продуктами, калием, а также оборудованием, технологиями и программным обеспечением.

Отмечается, что, таким образом, теперь под санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии.

В рамках секторальных санкций Евросоюз, в частности, запретил поставки товаров военного и двойного назначения в Белоруссию.

"Новые адресные экономические санкции включают в себя запрет на прямую и опосредованную продажу, поставки, передачу или экспорт кому-нибудь в Белоруссии оборудования, технологий или программного обеспечения, в основном, для слежения или перехвата Интернет- или телефонных сообщений; а также (вводится запрет - ИФ) на товары и технологии двойного назначения для использования военными и определенными лицами, организациями и органами в Белоруссии", - отмечается в документе.

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