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Италия вывела своих военных из Афганистана

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Италия завершила операцию по выводу своего контингента из Афганистана. Об этом сообщил в среду итальянский министр обороны Лоренцо Гуэрини.

"Вчера вечером миссия Италии в Афганистане официально завершилась", - цитируют его заявление римские СМИ. Последняя группа из нескольких десятков итальянских военнослужащих покинула афганскую провинцию Герат и прибыла в аэропорт Пизы.

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Министр подчеркнул, что теперь Италия продолжит оказывать помощь афганским властям без войск на территории их страны.

Италия была одним из самых активных участников миссии НАТО в Афганистане. По данным министерства обороны, за примерно 20 лет военного присутствия на афганской территории Италия потеряла убитыми 53 человека, а еще 723 были ранены. В общей сложности, службу в Афганистане за это время прошли 50 тыс. итальянских военных.

НАТО и ее партнеры в настоящее время проводят операцию по выводу контингента из Афганистана. Предполагается, что она завершится до 11 сентября 2021 года.

Италия Афганистан

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