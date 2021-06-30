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США заявили о возможности вывода войск из Афганистана в течение нескольких дней

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты могут завершить начавшийся процесс вывода своих войск из Афганистана в течение нескольких дней, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники из числа официальных лиц.

"Эта неделя может стать критической в деле вывода войск и завершения процесса их возвращения", - сказал CNN представитель министерства обороны.

Ранее президент США Джо Байден обещал вывести войска из Афганистана до 11 сентября.

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В то же время, как сообщил CNN высокопоставленный чиновник администрации, около 1 тыс. американских военнослужащих после официального вывода войск могут остаться в стране для оказания помощи в обеспечении безопасности посольства США в Кабуле и аэропорта города.

Представитель министерства обороны заявил CNN во вторник, что численность американских войск в Афганистане для охраны посольств и обеспечения безопасности в столичном аэропорту по оценкам на данный момент не превысит 650 человек. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что вывод американских войск не обязательно будет означать окончание миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", несмотря на принятое НАТО в апреле решение начать и завершить сокращение собственных войск в течение нескольких месяцев.

Телеканал отмечает, что по мере наступления талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ) по всей стране, по оценкам американской разведки, не исключен переход власти в стране в руки боевиков движения.

Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Остин Миллер в интервью газете New York Times предупредил, что продолжающиеся акты насилия могут привести к гражданской войне и "это должно беспокоить весь мир".

США Афганистан НАТО

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