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Суд оставил Бритни Спирс под опекой отца

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Суд Лос-Анджелеса отказался вывести певицу Бритни Спирс из-под опеки ее отца Джеймса, пишет Variety со ссылкой на документы суда, опубликованные 30 июня. Издание отмечает, что это не окончательное решение.

Отец Бритни и адвокат Эндрю Уоллет были назначены ее опекунами в 2008 году, когда певица была признана судом частично недееспособной после нервного срыва. Срыв с ней случился на фоне злоупотребления алкоголем и наркотиками, она также была лишена родительских прав. В 2019 году Уоллет отказался от статуса опекуна Бритни, а в сентябре отец певицы уступил контроль за ее личной жизнью и здоровьем Джоди Монтгомери. Джейми Спирс с тех пор контролировал только финансы дочери.

В ноябре 2020 года адвокат Бритни Сэмьюэл Ингэм III подал иск о лишении ее отца статуса ее опекуна. Он указал, что его клиентка боится отца и не будет выступать, если суд не выведет ее из-под его финансовой опеки. Тогда судья Бренда Пенни отклонила это требование, но назначила финансовую компанию Bessemer Trust со-опекуном певицы.

Ингэм подал новый иск о том, чтобы Bessemer Trust остался единственным опекуном Бритни. Судья Пенни пока отклонила это ходатайство. В ее решении отмечено, что, по оценке суда, Бритни Спирс "в значительной мере неспособна управлять финансами или сопротивляться мошенничеству или нежелательному воздействию".

23 июня певица выступила в суде с эмоциональным заявлением, сказав, что устала от контроля и хочет вернуть себе нормальную жизнь, выйти замуж за своего друга и завести детей. Опекунство ей этого не позволяет. По ее словам, она несчастна от этого контроля и плачет каждый день, отец наслаждается контролем над ней, а когда она не слушается, заставляет ее принимать лекарства. Она извинилась перед поклонниками за то, что все эти годы писала в соцсетях, что с ней все в порядке.

Джеймс Спирс перед этим предоставил суду документы, которые подтверждают, что он не занимается контролем личных аспектов жизни дочери.

Во время судебного заседания 23 июня у здания суда стояли десятки фанатов певицы с плакатами в ее поддержку.

США Лос-Анджелес Бритни Спирс Джейми Спирс Джоди Монтгомери

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