Путин пообещал помочь Белоруссии в условиях западных санкций

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Россия продолжит оказывать помощь Белоруссии в условиях непростой внутриполитической ситуации в этой стране и санкционного давления со стороны ЕС, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию", - сказал он, выступая в четверг по видеосвязи на пленарном заседании Форума регионов РФ и Белоруссии.

Путин пообещал, что Россия продолжит поддерживать Белоруссию "в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом совсем недавно".

"Считаем, что запрет на поставку в страны ЕС из Белоруссии ряда товаров наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям. Вот, о чем надо было бы подумать тем, кто совершает такие действия", - сказал он в связи с этим.

При этом Путин подчеркнул, что говорит не только о рядовых белорусах, но и простых гражданах стран ЕС.

Как сообщалось, Совет ЕС 24 июня официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Белоруссии. Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктами, табачными изделиями, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.