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Лукашенко велел полностью перекрыть границу с Украиной

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, передает "БелТА". Он сообщил об этом на торжественном собрании в честь Дня Независимости.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - объяснил президент.

"Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день "икс". Они сами пока не знают, что это за день "икс": к нему надо подвести наш народ", - сказал также Лукашенко.

По его словам, в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Ранее 2 июля на церемонии вручения госнаград во Дворце Независимости президент заявил, что в Белоруссии завершена масштабная антитеррористическая операция и обещал в связи с этим предъявить претензии "самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии"

17 сентября 2020 года на фоне продолжающихся массовых протестов Лукашенко решил закрыть границу с Польшей и Литвой и усилить охрану границы с Украиной.

29 июня Лукашенко встретился в Минске с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. После этих переговоров Патрушев сказал журналистам, что в последнее время конечной целью внешних сил стала смена государственного строя и власти в Белоруссии.

Белоруссия Александр Лукашенко Украина Германия Польша США Литва

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