В EMA заявили об эффективности двух доз COVID-вакцин против штамма "дельта"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вакцины от COVID-19, при введении обеих их доз, срабатывают на штамме "дельта" коронавируса, заявил в четверг глава отдела стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавальери.

"Прямо сейчас (ситуация - ИФ) выглядит так, что четыре вакцины, одобренные в ЕС, защищают против всех штаммов, циркулирующих в Европе, включая "дельта", - приводят его слова западные СМИ.

"Новые данные, полученные в условиях обычной клинической практики, показывают, что две дозы вакцины оберегают от варианта "дельта", - пояснил он, сославшись также на результаты лабораторных тестов.

В свою очередь СМИ напоминают, что в ЕС на данный момент одобрены препараты Pfizer/BionTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Однако Кавальери от лица EMA призвал производителей вакцин продолжать следить за тем, эффективны ли их препараты против всех новых видов COVID-19, включая недавно открытый штамм "дельта плюс". Он напомнил, что за последние месяцы был выявлен целый ряд новых вариантов вируса, и в EMA ожидают появления и других разновидностей COVID-19.

Ранее в четверг глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что количество заражений коронавирусом COVID-19 в странах европейского региона возросло на 10% на прошлой неделе, и если не проявить дисциплину, то существует угроза "новой волны".

В ВОЗ отметили, что в Европе идет рост количества заражений вариантом "дельта" индийского происхождения, который "обгоняет с высокой скоростью штамм "альфа"" британского происхождения.

Клюге привел данные, что в среднем в европейском регионе ВОЗ вакцинированы порядка 24% населения, причем половина населения средних лет и пожилого возраста, а также порядка 40% медработников до сих пор не вакцинированы.

"Это неприемлемо, это очень далеко от рекомендованных 80% для взрослого населения", - сказал он.

На прошлой неделе в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) заявили, что на штамм коронавируса COVID-19 "дельта" к сентябрю 2021 года, вероятно, будет приходиться 90% новых случаев заражения COVID-19 в Европейском союзе.