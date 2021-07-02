J&J заявила об эффективности своей вакцины против штамма "дельта"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Американская компания Johnson&Johnson объявила, что ее однокомпонентная вакцина против коронавируса COVID-19 эффективна против активно распространяющегося в мире штамма "дельта" индийского происхождения.

"Johnson&Johnson обнародовала данные, которые показывают, что ее однокомпонентная вакцина от COVID-19 вызывает сильную и стойкую (иммунную - ИФ) реакцию на штамм "дельта" и другие широко распространенные разновидности SARS-CoV-2", - говорится в заявлении компании.

В нем отмечается, что вакцина обеспечивает защиту против этих штаммов как минимум на восемь месяцев.

"Мы считаем, что наша вакцина обеспечивает надежную защиту против COVID-19", - сказал заместитель председателя исполнительного комитета и главный научный сотрудник Johnson&Johnson Пол Стоффельс.

Штамм "дельта" появился в Индии. Однако во избежание названия штаммов по географическому признаку во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввели их обозначения по буквам греческого алфавита.

В настоящее время данный штамм активно распространяется во многих странах мира.

Однокомпонентная вакцина Johnson&Johnson от коронавируса, в частности, одобрена для применения в США.