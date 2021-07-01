В саду Кенсингтонского дворца открыли памятник принцессе Диане

Фото: Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В саду Кенсингтонского дворца в четверг открыли памятник принцессе Диане, которой сегодня исполнилось бы 60 лет.

Как передает телеканал BBC News, в церемонии, несмотря на семейные разногласия, приняли участие сыновья принцессы Уильям и Гарри, они сняли покрывало со статуи. Братья не появлялись вместе на официальных мероприятиях с апреля, когда прошли похороны их дедушки принца Филиппа.

Также на церемонии открытия памятника присутствовали две сестры принцессы Дианы, ее брат и члены комитета, который отвечал за создание памятника.

Скульптура изображает принцессу и двух детей - мальчика и девочку, стоящих по обе руки от нее. Диана активно занималась благотворительностью и, в том числе, помогала больным и нуждающимся детям по всему миру, посещала больницы.

Диана Фрэнсис Спенсер родилась в 1961 году. В 20 лет она вышла замуж за принца Чарльза и родила ему двух сыновей. В 1996 году супруги развелись. 31 августа 1997 года автомобиль, в котором Диана находилась с возлюбленным Доди аль-Файедом, на большой скорости врезался в опору моста. Оба они погибли.

Кенсингтонский дворец оставался резиденцией принцессы Дианы и после ее развода с принцем Чарльзом вплоть до гибели.