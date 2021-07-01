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В саду Кенсингтонского дворца открыли памятник принцессе Диане

В саду Кенсингтонского дворца открыли памятник принцессе Диане
Фото: Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В саду Кенсингтонского дворца в четверг открыли памятник принцессе Диане, которой сегодня исполнилось бы 60 лет.

Как передает телеканал BBC News, в церемонии, несмотря на семейные разногласия, приняли участие сыновья принцессы Уильям и Гарри, они сняли покрывало со статуи. Братья не появлялись вместе на официальных мероприятиях с апреля, когда прошли похороны их дедушки принца Филиппа.

Также на церемонии открытия памятника присутствовали две сестры принцессы Дианы, ее брат и члены комитета, который отвечал за создание памятника.

Скульптура изображает принцессу и двух детей - мальчика и девочку, стоящих по обе руки от нее. Диана активно занималась благотворительностью и, в том числе, помогала больным и нуждающимся детям по всему миру, посещала больницы.

Диана Фрэнсис Спенсер родилась в 1961 году. В 20 лет она вышла замуж за принца Чарльза и родила ему двух сыновей. В 1996 году супруги развелись. 31 августа 1997 года автомобиль, в котором Диана находилась с возлюбленным Доди аль-Файедом, на большой скорости врезался в опору моста. Оба они погибли.

Кенсингтонский дворец оставался резиденцией принцессы Дианы и после ее развода с принцем Чарльзом вплоть до гибели.

60 лет со дня рождения принцессы Дианы

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Портрет принцессы. Великобритания. Август 1986 года.Принц и принцесса Уэльские возвращаются в Букингемский дворец после свадьбы. Июль 1981 года.Диану приветствует представитель коренного народа Маори в Окленде. Новая Зеландия. Апрель 1983 года.Принцесса Диана во время визита в город Рексхэм на севере Уэльса. Ноябрь 1982 года.Принц Чарльз и принцесса Диана у подножья горы Улуру в национальном парке Австралии. Март 1983 года.Принц Чарльз и Диана посещают фабрику по переработке имбиря в Квинсленде. Австралия. Апрель 1983 года.Принц Чарльз целует Диану во время вручения призов после матча по поло в Сайренчестере. Великобритания. Июнь 1985 года.Диана во время визита в Ноттингем, Великобритания. Март 1985 года.Принцесса Диана с сыном принцем Уильямом в Кенсингтонском дворце. Октябрь 1985 года.Принцесса Уэльская встречает певца Майкла Джексона за кулисами на стадионе Уэмбли в Лондоне. Июль 1988 года.Диана с принцем Уильямом и принцем Гарри во время лыжного отдыха в Австрии. Апрель 1991 года.Принцесса Уэльская участвует в забеге матерей в день школьных спортивных состязаний. Англия. Июнь 1991 года.Диана у пирамид в Гизе. Египет. Май 1992 года.Принцесса Диана во время визита в Зимбабве. Июль 1993 года.Диана с сыновьями в парке развлечений "Торп Парк" в графстве Суррей. Англия. Апрель 1993 года.Диана посещает минное поле, очищаемое благотворительной организацией Halo в Уамбо. Ангола. Январь 1997 года.
Портрет принцессы. Великобритания. Август 1986 года.
принцесса Диана

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