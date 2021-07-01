В Испании произошла вспышка COVID-19 среди непривитых молодых людей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Испании зафиксировали вспышку COVID-19 среди молодых людей, на которых пока не распространяется вакцинационная кампания, сообщает в четверг издание The Guardian.

По его данным, среди непривитых подростков выявили более тысячи случаев COVID-19, связанных со школьной поездкой на Мальорку в честь окончания учебного года. В связи с этой вспышкой более 4,7 тыс. человек поместили на карантин.

"Это важные показатели, которые требуют нашего внимания", - заявил ранее на этой неделе директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве Испании Фернандо Симон.

"Нам нужно прояснить, не подвержены ли наибольшему риску группы, не прошедшие вакцинацию", - подчеркнул Симон.

Издание подчеркивает, что содиректор института здоровья в городе Бильбао Рафаэль Бенгоа в свою очередь отметил, что события на Майорке довольно предсказуемы и могут произойти где-либо еще, пока нет вакцинации жителей младше 30 лет.

"Конец учебного года. Молодым людям нужны вечеринки. Вирус все еще распространяется, плюс жители от 16 до 30 лет не вакцинированы, - пояснил Бильбао. - Идеальная комбинация факторов".

По словам Бильбао, ситуация в борьбе с коронавирусом усложняется распространением новых штаммов COVID-19, в частности, варианта "дельта". Он подчеркнул, что не стоит говорить о "возвращении к нормальной жизни" до сентября, когда вакцинационная программа охватит все возрастные группы.

Отмечается, что в Испании в целом последнее время растет число случае COVID-19, и большую часть новых случаев составляют как раз заражения среди не привитой молодежи. Так, по состоянию на вечер среды, число случаев коронавируса на 100 тыс. жителей страны за двухнедельный период составило 117,7, в то время как на прошлой неделе этот показатель не превышал отметку в 93. Что касается группы лиц 12-19 лет, на 100 тыс. таких жителей приходится 287,8 заражений COVID-19, что на 44 выше, чем днем ранее.

Как сообщила в среду министр здравоохранения страны Каролина Дариас, вакцинационная программа остается "самым мощным оружием" в борьбе с пандемией. По ее словам, число заражений среди молодых людей упадет, как только они начнут делать прививки.

Кроме того, Дариас отметила, что Испания все больше приближается к концу пандемии коронавируса, и призвала жителей страны к ответственности в соблюдении правил, призванных сдержать распространение COVID-19.

"Мы находимся все ближе к концу пандемии, но мы не можем терять бдительность, - подчеркнула Дариас. - Мы должны соблюдать правила".

The Guardian указывает, что более трети населения Испании уже прошли полную вакцинацию от коронавируса. Самоуправляемые регионы страны начали ускорять планы по вакцинации жителей младше 30 лет - они намерены начать вакцинацию среди молодых людей в этом месяце.

При этом в правительстве Испании заявляли, что вакцинация проходит довольно быстрыми темпами. На данный момент целью является привить от коронавируса 70% населения к концу лета.

В Испании за время пандемии COVID-19 выявили более 3,8 млн заражений, 80,8 тыс. инфицированных скончались, а 3,4 млн пациентов переболели и выздоровели.