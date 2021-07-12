Несколько испанских регионов ужесточили ограничения из-за коронавируса

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Власти ряда испанских регионов ужесточили ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом и опасения распространения новых штаммов: в одних провинциях закрыты бары и рестораны, в других намерены ввести комендантский час, сообщают местные СМИ.

Так, в Валенсии до 25 июля закрыты ночные клубы, алкоголь нельзя будет купить с 20:00 до 07:00. Также приостанавливается работа дискотек, танцевальных залов, баров, пабов, интернет-кафе, кафе с живой музыкой – всех мест, где есть развлекательные программы. Перекусить в некоторых из этих заведений все еще разрешено.

За организацию алкогольных вечеринок и других собраний, где не соблюдаются меры безопасности, грозит штраф до 60 тыс. евро организаторам и до 30 тыс. участникам.

Обслуживание в ресторанах при гостиницах прекращается в полночь. На террасах можно разместить до 10 клиентов за столом, в помещении – не более шести.

Власти Андалусии, в свою очередь, также решили продлить ограничительные меры как минимум до 20 июля. В связи с ростом числа заболевших ковидом среди молодых людей в возрасте от 30-35 лет было принято решение ограничить работу террас ресторанов до полуночи. Также власти Андалусии не исключают, что если эти меры действовать не будут, то в августе им придется приостановить работу всех ночных развлекательных заведений.

В Арагоне снизили разрешенную загрузку гостиниц до 50%, а все заведения общественного питания будут закрываться не позднее, чем в 23:00. Посещение ночных клубов разрешено, но с ограничениями: загрузка должна составлять не более 50%, отдохнуть в них можно до 00:30, при этом последние гости должны зайти не позднее полуночи. На открытых террасах можно разместить до 10 клиентов за столом, в помещении – не более шести. У барной стойки посидеть не получится.

Провинция Кантабрия на северном побережье Испании закрыла ночные клубы в 36 муниципалитетах региона.

Власти Каталонии также ограничили работу ночных клубов внутри помещений и ввели дополнительные ограничения по числу человек, которые могу собираться группами для проведения развлекательных мероприятий на открытом воздухе.

В Галисии закрыты на ночь парки и пляжи, рестораны могут обслуживать только на террасах с загрузкой не более 50%. Под запретом и крупные развлекательные мероприятия.

В регионе Кастилия и Леон ограничили работу ночных клубов до 02:00. В заведениях запрещено сидеть за барной стойкой и танцевать. Также обсуждается вопрос введения комендантского часа в ночное время, чтобы избежать столпотворения молодежи на улицах. В регионе также существует проблема роста числа зараженных коронавирусом среди людей в возрасте 28-35 лет.

Власти Балеарских островов также ввели ограничения, которые будут действовать до 23 июля. Если меры не подействуют, то их могут пролонгировать и ужесточить.

Так, бары и рестораны могут обслуживать посетителей как на террасах, так и в помещении при условии, что на улице размещено до 10 клиентов за столом, в помещении – не более шести. Действует масочный режим, танцы запрещены. Все развлекательные заведения, в том числе бары и рестораны должны закрываться не позднее 02:00. В первую очередь, власти акцентировали внимание на соблюдении требований на Майорке и Ибице, где отдыхает много туристов.

Закрыты дискотеки, танцевальные и банкетные залы.

Пляжи и спортивные площадки можно посещать до полуночи. Потом до 6 утра они будут закрыты. Посещать концерты, театры можно, однако загрузка таких объектов не должна превышать 75% или 1,5 тыс. человек в помещении и до 5 тыс. на открытом воздухе.

Загрузка детских лагерей не должна превышать 75%, а любые развлекательные сборища должны быть в группе не более 200 человек. Загрузка палаток разрешена на 50%, в комнатах могут разместиться не более 6 детей.

Наиболее удручающая ситуация с коронавирусом на Канарских островах. Власти считают, что причиной роста заражений стала непривитая молодежь, поэтому региональное правительство хочет ввести комендантский час с 00:30 до 06:00 на Тенерифе, где самый высокий уровень заболеваемости.

В Испании за последний месяц значительно выросло число заболевших коронавирусом: это вызвано как распространением более заразного "индийского" штамма, так и социальной активностью среди молодежи.