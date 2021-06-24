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Патрушев заявил о 120 тыс. кибератак в 2020 году на инфраструктуру РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - РФ зафиксировала в 2020 году свыше 120 тыс. кибератак на свои объекты, атаки идут в том числе из США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Большая часть из них осуществлялась с территории США, Германии и Нидерландов, и была направлена против объектов государственного управления, военно-промышленного комплекса, здравоохранения, транспорта, науки и образования нашей страны", - сказал Патрушев на Московской конференции по безопасности.

Он подчеркнул, что Россия регулярно подвергается недружественным действиям в этой сфере.

Патрушев напоминл, что при этом в адрес России "на регулярной основе и безосновательно" звучат обвинения в проведении кибератак против западных государств.

"И это несмотря на то, что именно Запад устами НАТО официально объявил киберпространство полноценной средой боевых действий", - сказал Патрушев.

Николай Патрушев Совбез РФ

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